Боевики усилили обстрелы и получили ответку: ВСУ и противник понесли потери

25.05.2019 07:50

24 мая боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных "Минском" минометов калибров 120 и 82 мм.

Враг также обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи населенного пункта Пески – из минометов калибров 120 и 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

у города Красногоровка – из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Верхнеторецкое – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи города Авдеевка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у населенного пункта Каменка – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи села Гнутово – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды у населенных пунктов Новотроицкое, Красногоровка и Новоселовка вторая– из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи села Лебединское – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:

вблизи населенного пункта Шумы – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Золотое-4 – из минометов калибра 82 мм;

у населенного пункта Майорск - из ручных противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Станица Луганской – из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один – получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 24 мая один оккупант был уничтожен, еще трое – ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, говорится в сообщении штаба.