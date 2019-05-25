Донбасс содрогается от тяжелых боев, по всему фронту гремит артиллерия врага - ВСУ мстят за погибшего воина

25.05.2019 11:09

24 мая на Донбассе наблюдается заметное обострение конфликта. Террористы применяют против ВСУ запрещенную "Минском" артиллерию. Потери у обеих сторон.

Последними новостями с фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".

В пятницу, 24 мая, на передовой гибридная армия РФ аж 17 раз атаковала ВСУ. При этом враг активно применял запрещенную крупнокалиберную артиллерию: противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы. Тяжелее всего пришлось бойцам ООС из района оперативно-тактической группы ООС "Восток". 13 обстрелов пришлось именно на нее. Под огнем оккупанта оказались позиции под Песками, Красногоровкой, Верхнеторецким, Авдеевкой, Камянкой, Гнутовым, Новотроицким, Красногоровкой, Новоселовкой Второй, а также Лебединским. В районе ответственности ОТГ "Север" зафиксировали 4 обстрела: у Шумов, Золотого, Майорска и Станицы Луганской. В штабе ООС с печалью сообщили о гибели в результате одного из обстрелов военнослужащего. Украинские бойцы молниеносно и жестко на это ответили. У врага один "200-й" и трое раненных. После такой "ответки" оккупанты затихли - после полуночи 25 мая не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков "Л/ДНР".