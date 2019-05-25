«Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске

25.05.2019 16:14

В мае-июне 2014 года по приказу Игоря Гиркина (Стрелкова) в Славянске были расстреляны 4 человека. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «ГлавТемаНарод», пишет ДонПресс.

По его словам, эти казни были осуществлены в соответствии с советскими нормативными документами 1941 года.

«Это не слухи, это правда. Я официально отдавал приказ, собирался трибунал. Были расстреляны командир роты и командир взвода… Была совершенно безобразная ситуация — командир роты начал курить траву, потерял управление», — сообщил Гиркин.

Этот человек и его брат прибыли в Славянск с группой Гиркина «Крым». Они были болгарами по национальности из окрестностей Измаила Одесской области. Второй брат погиб на Донбассе год спустя.

«А в одном из взводов группа уголовников харьковских начала проворачивать свои дела… Они похитили местного предпринимателя, начали его пытать с целью получения выкупа», — объяснил Гиркин.

По его словам, рядовые были отправлены в штрафное подразделение под командование Моторолы, а командиры — расстреляны.

«Хотя они [расстрелянные, — ред] непосредственно не занимались пытками. Взводный знал о том, что происходит, а ротный даже и не знал. Но такое надо было пресечь в корне», — сообщил Гиркин.

Также он признал, что был расстрелян «украинский националист», который якобы прибыл в Славянск специально, чтобы «зарезать ополченцев».

«В результате одного прямо на блокпосту невооруженного зарезал местного, второго ранил. Он был приговорен к смертной казни и расстрелян», — заявил Гиркин.

Также был приговорен за мародерство житель Славянска. Он вывез свою семью из города, а сам занялся воровством, проникая в покинутые дома.

«Его больше всего мне любят ставить в вину местные украинские правозащитнички так называемые, что человек украл трусы и был расстрелян… Во-первых человек был рецидивистом, дважды судимым за кражи, потом он был пойман с поличным… Не важно, что он украл, важен сам факт», — уверен Гиркин.