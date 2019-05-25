Почему "списали в утиль" Суркова: выяснились резонансные подробности отставки куратора "Л/ДНР"

25.05.2019 09:52

Уход Владислава Суркова с поста помощника президента РФ по вопросам "Л/ДНР" связан с болезнью.

Резонансными причинами ухода Суркова поделился сепаратистский ресурс "Это ДНР, детка!" передает "Диалог.UA".

Об увольнении Суркова информация появилась 24 мая. Влиятельный и близкий к Кремлю Telegram-канал "Незыгарь" сообщил, что он уже написал заявление об отставке. В "Это ДНР, детка!" уверяют, что ушел Сурков из-за серьезнейших проблем со здоровьем. Слухи не лишены смысла, так как в последнее время куратор "республик" сильно сдал, судя по внешнему виду. ""Незыгарь" не написал главного. Сурков уходит по состоянию здоровья. Причина ухудшения здоровья состоит в острой наркотической зависимости", - сообщил ресурс. Какого-то подтверждения этой информации нет. Однако в поддержку этой версии выступил влиятельный российский Telegram-канал "Мастер пера". "Алкоголь и наркотики подрывают российскую власть похлеще американских санкций. Но падение чиновников в омут этих пагубных зависимостей, несомненно, связано с нюансами политики и поручаемых им задач. Сурков как жертва событий 2014 года , последующего внешнеполитического курса и вмененных ему полномочий, - это показатель того, как система деградирует по лекалам Древнего Рима", - прокомментировал ситуацию ресурс. Новым куратором террористических "Л/ДНР" станет выдворенный из Беларуси бывший посол РФ и КГБист Михаил Бабич. Эту информацию подтвердил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" и друг пресс-секретаря Путина Алексей Венедиктов. "Про отставку Суркова ничего не знаю, но то, что Бабича готовили на направление "ДНР/ЛНР" - это точно", - сообщил он.