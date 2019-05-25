Поселки под Мариуполем попали под обстрелы

25.05.2019 14:39

На Мариупольском направлении за прошедшие сутки боевики из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли поселок Гнутово.

В пресс-службе ООС уточнили, что вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь с запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Так, вражеский обстрел накрыл Пески, Авдеевку, Верхнеторецкое, Новотроицкое, Каменку и Лебединское. Кроме того, оккупанты применили оружие около поселков Шумы, Золотое-4 и Станица Луганская.

Всего за сутки вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

По данным разведки, за прошедшие сутки одного оккупанта было убито, еще 3 - получили ранения.