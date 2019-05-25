Главная / Новости / Донецкая область / Ситуация на блокпостах Украины: на КПВВ «Марьинка» большая очередь
Последние новости раздела
- В сети высмеяли "детский" бал в Донецке с участием главаря ДНР09:30
- Ситуация на блокпостах Украины: на КПВВ «Марьинка» большая очередь 09:09
- «Спасибо товарищам из Москвы»: Члены НВФ подтвердили поставки оружия из России. ВИДЕО08:32
- Боевики усилили обстрелы и получили ответку: ВСУ и противник понесли потери07:50
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого 22:32
- Боевики «ДНР» стягивают танки в Терновое21:51
- Аркаша "Сопляк": известный журналист показал фото боевика ДНР, с которым учился в школе21:32
- В центре Донецка открыли магазин с «сувенирами ДНР» 21:09
- Переночевать за еду: Получение паспорта РФ в «ДНР» обрастает новыми услугами20:08
- Боевики «ДНР» роют траншеи в районе Петровского19:52
Ситуация на блокпостах Украины: на КПВВ «Марьинка» большая очередь
25.05.2019 09:09
Сегодня утром на линии разграничения на Донбассе все пункты пропуска работают в штатном режиме.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает donpress.com.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/70;
«Марьинка» — 0/80;
«Новотроицкое» — 60/0;
«Гнутово» — 15/20.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 42,7 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 10 625 человек и 1285 транспортных средств;
«Марьинка» — 9720 человек и 1640 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7515 человек и 1375 транспортных средств;
«Гнутово» — 4045 человек и 910 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 750 человек.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
Читайте также:
- Актуальная информация по блокпостам: самая большая очередь — в Горловке
- У донбасских КПВВ утром 9 марта зафиксированы небольшие очереди
- Утренняя ситуация у донбасских пунктов пропуска: сложнее всего – в районе КПВВ «Майорское»
- Ситуация в пунктах пропуска утром 09.04.2019
- Ситуация на КПВВ ОРДО: в «Еленовке» и на «Станице Луганской» пусто, на «Каргиле» нет очередей
- Ситуация на КПВВ Украины: самая маленькая очередь на «Майорске»
- В сети высмеяли "детский" бал в Донецке с участием главаря ДНР09:30
- Ситуация на блокпостах Украины: на КПВВ «Марьинка» большая очередь 09:09
- «Спасибо товарищам из Москвы»: Члены НВФ подтвердили поставки оружия из России. ВИДЕО08:32
- Боевики усилили обстрелы и получили ответку: ВСУ и противник понесли потери07:50
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности07:29
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого 22:32
- Боевики «ДНР» стягивают танки в Терновое21:51
- Аркаша "Сопляк": известный журналист показал фото боевика ДНР, с которым учился в школе21:32
- В центре Донецка открыли магазин с «сувенирами ДНР» 21:09
- Почтить память погибшего "легендарного командира" Мозгового в Алчевске согнали школьников, больше никто не пришел20:32
- В сети высмеяли "детский" бал в Донецке с участием главаря ДНР09:30
- Ситуация на блокпостах Украины: на КПВВ «Марьинка» большая очередь 09:09
- Россия заблокировала газ из Казахстана в Украину, мир в ожидании, чем ответит Нурсултан08:53
- «Спасибо товарищам из Москвы»: Члены НВФ подтвердили поставки оружия из России. ВИДЕО08:32
- Гороскоп на 25 мая: Тельцы запутаются, а Раки смогут исполнить чье-то желание08:11
- Боевики усилили обстрелы и получили ответку: ВСУ и противник понесли потери07:50
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности07:29
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого 22:32
- Российские солдаты описали, как воюют с Украиной22:10
- Боевики «ДНР» стягивают танки в Терновое21:51
- Российские солдаты описали, как воюют с Украиной22:10
- Бежал или нет: продолжаются споры о роли нового начальника Генштаба Руслана Хомчака в иловайской трагедии18:04
- Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом14:33
- Тимошенко считает, что Зеленский ошибается по поводу референдума: подробности 14:00
- Будет хаос – это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два, - эксперт13:46
- Всемирный банк озвучил тревожный для Украины прогноз13:29
- Может, это вы? Астрологи назвали самый богатый и успешный знак Зодиака08:23
- Врачи объяснили, как защититься от укуса клеща22:17
- Врачи объяснили причины появления ранней седины18:37
- Как понизить артериальное давление в домашних условиях16:45
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Путин выдвинул Украине три циничных условия
- Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому
- Порошенко прокомментировал роспуск Рады
- У Зеленского раскрыли имя главы партии «Слуга народа»: «Будет лидером»