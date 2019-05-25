Ситуация на блокпостах в ОРДО: везде очереди небольшие, на КПВВ «Новотроицкое» — движение медленное

25.05.2019 14:03

Сегодня на всех пунктах пропуска на Донбассе незначительные очереди. Больше всего машин на КПП «Каргил» и в Еленовке. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, пишет ДонПресс.

По Бахмутскому направлению подробной информации нет. Люди пишут, что ситуация такая же как всегда:

«11:15. Как всегда, я слежу за информацией каждый день. Ситуация одна и та же».

На Марьинском направлении на блокпосту «Каргил» утром были достаточно большие очереди из авто, в том числе льготная. В пешей очереди находилось около 100 человек. На данный момент ситуация изменилась в лучшую сторону. В направлении Курахово на украинском БП пропускают медленно.

«7:54. Доброе утро. Каргил, в сторону Курахово стабильно… Авто на середине спуска с моста (150+-). Льготы до моста (80). Перед постом бабковозы в 4 ряда. Пеших человек 100»,

«9:20. В Донецк на Курахово, пол часа назад было 40−50 авто. Сейчас мы заехали, не вижу»,

«10:20. Каргил в сторону Курахово стоим сразу за мостом»,

«12:15. На украинском на основном в сторону Курахово машин 30. На нулевом движение слабое»,

«12:55. В сторону Украины на Каргиле 28 авто и 7 льготы»,

«13:20. В сторону Курахово на укр таможне очень медленно пропускают, за два часа проехал сто метров.

«Каргил в Украину 20 авто на 13.25».

На Мариупольском направлении в Еленовке льготной очереди почти нет, обычной — до 80 авто, на «Новотроицком» — до 30 авто, однако движение слабое:

«9:30. На Новотроицком очереди, Маш 30. Медленно»,

«12:33. Еленовка, очередь около 50 машин обычной, льготы почти нет

«12:35. Новотроицкое в Донецк машин 30»,

«13:12. Еленовка в Волноваху машин 80 и 10 льготы, в Донецк машин 40 и тоже 10 льготы, пеших мало в обе стороны.

Информации по направлению КПВВ «Гнутово» нет.