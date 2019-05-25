Смрад просто невыносим: Дончане жалуются на гниющий мусор

25.05.2019 18:59

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке возникли проблемы с вывозом бытовых отходов. Мусор вываливается из контейнеров, гниет и издает зловоние. В некоторых дворах расплодились крысы. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях, пишут Донецкие новости.

«Больше недели не вывозится мусор в центре города, по ул.50 лет СССР д.151- 155. Телефон компании по вывозу мусора "Громада" не отвечает. Смрад разлагающегося мусора просто невыносим...», – пишет горожанин Виталий.

В комментариях дончане отмечают, что в аналогичных ситуациях коммунальщики не реагируют на жалобы.

Анна: «Ничего не происходит после жалоб!»;

Сен: «Да. У вас это извечная проблема. Я тоже подтверждаю этот факт»;

Анна: «В спортлото только, видимо! Им пофигу всем! Начиная от Минва ЖКХ, горисполкому и самой "Громаде". Аналогичная ситуация. Писала везде. Плюнула».

Кроме того горожане сообщают, что это не единичный случай, когда мусор не выводят долгое время.

Бондарь: «В частном секторе такая же фигня»;

Ольга: «По всему городу такая картина. Пишу конкретный адрес: двор по ул.Краснофлотская, 100 а. Мусор вывозят не регулярно, а от случая к случаю. После вывоза мусора мимо контейнеров не пройти. Весь асфальт усыпан мусором. Была в гостях на Азотном по ул. Сомова такая же картина»;

Алексей: «Ленинский пр-т – аналогичная ситуация»;

Юлия: «У нас на Артема, 90 тоже»;

Виктория: «ОЦКБ, Красный пахарь – та же проблема»;

Наталья: «Бакины – та же картина»;

Татьяна: В Ленинском та же проблема»;

Юлия: «Куйбышевский район – та же проблема»;

Маргарита: «Та же самая история и у нас. Но мы на окраине (м-н Азотный»;

Елена: «Да везде проблема. У нас раньше забирали в частном секторе 2 раза в неделю, теперь раз в две недели. В исполкоме мне ответили: вы, наверное, телевизор не смотрите – проблема у всех. Буквально через день решила таки посмотреть телевизор. И там пушилин торжественно рапортовал, что все проблемы с мусором решены. Это было пару месяцев назад. До сих пор наслаждаемся видом и запахами "решенных проблем"»;

Ольга: «У нас на Калинкино 4 недели не забирают мусор»;

Инна: «А на ул.Карпинского, д.25 ко всем выше перечисленным безобразиям бегают по подъездам КРЫСЫ»;

Марина: «Ворошиловский район: возле каждого подъезда горы мусора, вонь, крысы».