«Спасибо товарищам из Москвы»: Члены НВФ подтвердили поставки оружия из России. ВИДЕО

25.05.2019 08:32

Член НВФ, комбат батальона НВФ «Призрак» Алексей Марков подтвердил поставки российского оружия подразделениям НВФ «ЛДНР».

Об этом сообщил в своем видеоблоге украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает donpress.com.

По словам Казанского, Марков, в одном из интервью отметил, что оружие и запчасти на территориях ОРДЛО взять негде, и поблагодарил «товарищей из Москвы», без которых воевать было бы невозможно. Блогер добавил:

«На шестом году „гражданской войны“ в „Л/ДНР“ наконец признали, что оружие им брать негде. И все это — дело рук покровителей из России».