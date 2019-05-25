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В «ДНР» изготовили некачественные фальшивые документы для пленных бойцов ВСУ
«Документы» членов группировки «ДНР», которые якобы были изъяты у 8-ми пленных украинских военнослужащих, выглядят неправдоподобно. На некоторые моменты обратил внимание блогер Necro Mancer, пишет ДонПресс.
Как сообщалось ранее, бойцов 53-й ОМСБр, попавших в плен 22 мая, вполне ожидаемо обвинили в подготовке диверсий. Об этом заявили представители НВФ «ДНР» и в качестве доказательства предъявили «военные билеты», которые будто бы были изъяты у украинских армейцев.
Блогер Necro Mancer изучил фото «документов» и поделился своими наблюдениями в Twitter:
«Ох, уж эти укроДРГ: мало того, что выдали всем новенькие необмятые военники из одного военкомата, заполненные одним почерком, забыли вписать семейное положение и поставить печать на 2й лист удостоверения, так еще и вклеили 3 одинаковых фото».
Теги: Донбасс, документы, ДНР, ВСУ, пленные
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