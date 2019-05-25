В сети высмеяли "детский" бал в Донецке с участием главаря ДНР

25.05.2019 09:30

Главарь террористической организации ДНР Денис Пушилин поучаствовал в акции "Дерево желаний" с балом в оккупированном Донецке.

Об этом сообщил пользователь "Донецкий абориген" у себя в Twitter-аккаунте, передает apostrophe.ua.

Мероприятие прошло в донецком драматическом театре им. Бровуна, там для всех желающих предоставлялась возможность "воплотить мечту детей из детдомов, интернатов и многодетных семей" с помощью жребия. При этом блогер отметил, что самих детей на мероприятии не было.

"Понесло граждан по монархизму. Аристократический благотворительный бал в ДНР в честь дня защиты детей, для детей из прифронтовых районов. Парадный зал — есть, красные дорожки — есть, Шуты тоже есть. А вот детей забыли — не подвезли... Мусор из города вывезите, аристократы", - пишет блогер.

Источники в ДНР уведомили, что мероприятие для верхушки ДНР без детей, но с шутами, красными дорожками и прочими атрибутами было организовано "депутатами Народного совета ДНР".