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В сети высмеяли "детский" бал в Донецке с участием главаря ДНР
Главарь террористической организации ДНР Денис Пушилин поучаствовал в акции "Дерево желаний" с балом в оккупированном Донецке.
Об этом сообщил пользователь "Донецкий абориген" у себя в Twitter-аккаунте, передает apostrophe.ua.
Мероприятие прошло в донецком драматическом театре им. Бровуна, там для всех желающих предоставлялась возможность "воплотить мечту детей из детдомов, интернатов и многодетных семей" с помощью жребия. При этом блогер отметил, что самих детей на мероприятии не было.
"Понесло граждан по монархизму. Аристократический благотворительный бал в ДНР в честь дня защиты детей, для детей из прифронтовых районов. Парадный зал — есть, красные дорожки — есть, Шуты тоже есть. А вот детей забыли — не подвезли... Мусор из города вывезите, аристократы", - пишет блогер.
Источники в ДНР уведомили, что мероприятие для верхушки ДНР без детей, но с шутами, красными дорожками и прочими атрибутами было организовано "депутатами Народного совета ДНР".
Теги: Донецк, Донбасс, театр, благотворительность, бал, жребий, ДНР, Пушилин
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