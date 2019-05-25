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В зоне ООС 17 обстрелов за сутки: погиб боец ВСУ
В районе проведения операции Объединенных сил подразделения НВФ 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщает штаб ООС.
«24 мая вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды — с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения», — говорится в сообщении.
Противник обстреливал позиции украинских военых из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия .
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Пески, Красногоровка, Верхнеторецкое, Авдеевка, Камянка, Гнутово, Новоселовка Другая и Лебединское .
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза вблизи н.п. Шумы, районе н.п. Золотое-4, в районе н.п. Станица Луганская.
По данным украинской разведки 24 мая один член НВФ уничтожен, еще трое — ранены.
«С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано», — добавил в пресс-центре штаба.
Теги: Донбасс, гибель, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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