Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев у всех мужчин

26.05.2019 07:52

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения берут отпечатки пальцев у мужчин.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения создают для людей проезжающих на временно оккупированные территории и в обратном направлении различные препятствия. Так, сегодня на блокпосту под временно оккупированной Горловкой у всех мужчин брали отпечатки пальцев. С чем это связано, боевики не поясняют.

Вот как описывают происходящее горловчане:

«Подъехали в 12 на Горловку в сторону Артёмовска, в 15 заехали только за шлагбаум, впереди ещё 30 машин на проверку. Брали отпечатки у мужчин».



