Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО

26.05.2019 18:52

Морские пехотинцы украинской армии вскоре получат новейший БТР, разработанный на базе машины "Атаман". Морпехи будут усилены на передовых позициях на Донбассе.

Об этом сообщают журналисты телеканал "1+1" со ссылкой на заявление командующего морпехами Юрия Соделя, передает dialog.ua.

Командир отметил, что новый БТР будет обладать мощной пушкой и обезопасит украинских военных в ситуации постоянных обстрелов со стороны боевиков. Содель рассказал, что на позициях ВСУ регулярно взрываются вражеские противотанковые снаряды. Новые БТРы поступят в распоряжение украинской армии ближайшей осенью: перед отправкой на передовую они пройдут тестовые испытания.

Ранее в Сети уже сообщали, какими именно модификациями будет располагать новая бронетехника. Снимки также были опубликованы в Интернете.