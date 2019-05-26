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Крупный успех ВСУ под Донецком, взорвана бронетехника: появились кадры мощного взрыва - сдетонировал боекомплект. ВИДЕО

26.05.2019 19:53
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Крупный успех ВСУ под Донецком, взорвана бронетехника: появились кадры мощного взрыва - сдетонировал боекомплект. ВИДЕО

Подразделения украинской армии смогли подорвать бронетехнику боевиков под Донецком, о чем свидетельствует опубликованное видео.

Журналисты телеканала ICTV показали фрагмент видео, на котором после точного попадания украинских военных произошел взрыв бронетехники оккупантов, передает dialog.ua.

Боевая машина пехоты стояла в капонире наемников, около траншеи, под прикрытием маскировки. Впоследствии прогремел мощный взрыв с яркой световой вспышкой, что говорит о подрыве боекомплекта и топлива. Показанное в эфире видео было впервые продемонстрировано волонтерами фонда "Повернись живим". По всей вероятности, указанную единицу бронетехники россияне перебросили через границу на передовую Донбасса ранее.



Теги: Россия, Донбасс, видео, взрыв, граница, боевики, ВСУ, бронетехника
 
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