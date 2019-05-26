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"Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков
Одиозный лидер террористов "ДНР" Александр Ходаковский рассказал в Сети правду о силовом захвате Донецкого аэропорта и боях за новый терминал.
Один из экс-лидеров "ДНР" Александр Ходаковский объявил Вооруженные силы Украины ответственными за разрушение Донецкого аэропорта, передает "Диалог.UA", ссылаясь на его пост в социальной сети Facebook.
По его словам, ВСУ не захотели передать боевикам контроль над аэродромом и несколько месяцев оказывали упорное сопротивление. "Мы даже ни стеклянных дверей не разбили, проникая в новый терминал, и не трогали ничего из оборудования, отвечающего за процессы - мы были уверены, что работа терминала скоро будет восстановлена ", - пишет террорист, умалчивая тот факт, что незаконно проникнув в новый терминала боевики "ДНР" вторглись на режимный объект.
Теги: Донбасс, аэродром, терминал, ДНР, боевики, ВСУ, Донецкий аэропорт, соцсети, Ходаковский
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- Опубликованы последние фото Донецкого аэропорта до захвата и разрушения 16:52
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