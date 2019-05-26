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Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
Назначение новым куратором террористических "Л/ДНР" "КГБиста" Михаила Бабича говорит о планах Кремля усилить агрессию против Украины. В этом уверен главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Венедиктов, водящий дружбу с пресс-секретарем Путина, рассказал в программе "Будем наблюдать", чего ждать от Бабича, передает "Диалог.UA".
Слухи об отставке Владислава Суркова с поста помощника Путина по оккупированным территориям, в том числе "Л/ДНР", Венедиктов не подтвердил. "У меня нет никаких (подтверждений) от знающих людей, что решение принято", - сообщил главный редактор. Однако он уточнил, что Бабич точно готовится перенять этот пост. "Его знакомили с определенными досье. Его готовят. Поэтому не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра Бабич будет заниматься "ДНР" и "ЛНР" в новых условиях. Это факт!" - заверил Венедиктов. Он предупредил, что ничего хорошего от этого назначения ждать не стоит. "Бабича Путин считает эффективным, а на самом деле он негибкий и это мягко (сказано). Негибкий! Видимо, задача поставить туда человека негибкого. Путин понимает, что он негибкий… Уже понятно, что решение по "ДНР" и "ЛНР" будет конфронтационное, потому что Бабич - человек-конфронтация. Сурков тоже человек конфронтации, но стилистически он предпочтет обмануть, а не ударить. Бабич наоборот", - поделился информацией главред "Эхо Москвы". Он намекнул, что назначение Бабича - это реакция на приход к власти в Украине Владимира Зеленского. Кремль в напряжении, так как не знает, что от него ждать..
Теги: Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР, перемены, куратор
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