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Опубликованы последние фото Донецкого аэропорта до захвата и разрушения
26.05.2019 16:52
В социальных сетях появились последнее фото Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева.
Их опубликовал выдающийся Донецкий фотограф Сергей Ваганов на своей странице в Facebook, передает donpress.com.
Этот снимок был сделан 26 мая 2014 года — в день, когда начался захват аэропорта представителями незаконных вооруженных формирований. Также в этот день в Донецке начались боевые действия.
На снимке аэропорт представлен в своей обычной жизни — он еще не захвачен и работает практически штатно.
Теги: Донецк, Донбасс, фото, разрушения, захват, Донецкий аэропорт
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