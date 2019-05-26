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Пехота ВСУ сожгла дотла передовую позицию оккупанта - пылало мощно: первые подробности боевой операции
Пехота ООС разгромила одну из передовых и самых опасных позиций "Л/ДНР". У оккупанта потери. О боевой операции украинских воинов рассказал в Facebook известный украинский волонтер и блогер Юрий Мысягин, передает "Диалог.UA".
На днях пехота ВСУ нанесла тяжелейший удар по гибридной армии РФ на Донбассе. Была сожжена дотла одна из ее передовых позиций. "Говорят, что пылало очень хорошо. И под высокое пламя огня, хорошо просматривающееся в прямой видимости от наших позиций, слышны были отдаленные звуки стрельбы и уверенные голоса, говорившие: Слава Украине" - рассказал Мысягин.
Пока нет информации о том, какая именно группировка "Л/ДНР" лишилась позиции. Уточняются также потери в рядах боевиков, которые, по всей видимости, будут впечатляющие. Мысягин обещает уже в самое ближайшее время обнародовать кадры уничтожения опасной позиции оккупанта.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, оккупанты, позиции
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