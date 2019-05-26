Пять лет назад начались бои за Донецкий аэропорт: Как это было

26.05.2019 13:43

Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года. Тогда незаконные вооруженные формирования начали захват зданий, куда прибыли первые украинские спецназовцы, сообщает Генштаб ВСУ, пишут Донецкие новости.

«Киборги» защищали ДАП и давали достойный отпор превосходящим силам противника. В Генеральном штабе ВСУ вспоминают, как все начиналось ровно пять лет назад в одной из самых горячих точек российско-украинской войны.

Тогда Вооруженные силы Украины впервые показали свой характер в бою с превосходящим и сильным противником. Успешная операция стала переломной для украинских военных и определила дальнейший ход Антитеррористической операции.

Воспоминания участников начала освобождения Донецкого аэропорта собрали в первой серии цикла документальных фильмов о подвиге Вооруженных Сил Украины.

«116 кировоградских спецназовцев и 15 бойцов 25 бригады разместились в старом терминале. Тем временем Донецк все больше брали под контроль вооруженные боевики. Но сам аэропорт продолжал жить обычной жизнью – прибывали и улетали самолеты, в терминалах обслуживали пассажиров. Ситуация в Донецком аэропорту кардинально изменилась в ночь с 25 на 26 мая. Около трех часов ночи предатель из местного СБУ запустил в новый терминал боевиков и кадыровцев…», – говорится в фильме.