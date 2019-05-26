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Пять лет назад начались бои за Донецкий аэропорт: Как это было

26.05.2019 13:43
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Пять лет назад начались бои за Донецкий аэропорт: Как это было

Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года. Тогда незаконные вооруженные формирования начали захват зданий, куда прибыли первые украинские спецназовцы, сообщает Генштаб ВСУ, пишут Донецкие новости.
«Киборги» защищали ДАП и давали достойный отпор превосходящим силам противника. В Генеральном штабе ВСУ вспоминают, как все начиналось ровно пять лет назад в одной из самых горячих точек российско-украинской войны.
Тогда Вооруженные силы Украины впервые показали свой характер в бою с превосходящим и сильным противником. Успешная операция стала переломной для украинских военных и определила дальнейший ход Антитеррористической операции.
Воспоминания участников начала освобождения Донецкого аэропорта собрали в первой серии цикла документальных фильмов о подвиге Вооруженных Сил Украины.
«116 кировоградских спецназовцев и 15 бойцов 25 бригады разместились в старом терминале. Тем временем Донецк все больше брали под контроль вооруженные боевики. Но сам аэропорт продолжал жить обычной жизнью – прибывали и улетали самолеты, в терминалах обслуживали пассажиров. Ситуация в Донецком аэропорту кардинально изменилась в ночь с 25 на 26 мая. Около трех часов ночи предатель из местного СБУ запустил в новый терминал боевиков и кадыровцев…», – говорится в фильме.



Теги: Донецк, Донбасс, бой, Донецкий аэропорт, киборги
 
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