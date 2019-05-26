Пять лет за терроризм: в Харькове вынесли приговор пособнику "ДНР", который планировал взорвать бомбу на станции метро. ВИДЕО

26.05.2019 08:30

Горе-террориста, который так и не успел совершить массовое убийство своих земляков-харьковчан, оперативники СБУ задержали что называется на горячем. Уже в ходе следствия выяснилось, что самодеятельную бомбу ему передали "спецслужбы Донецкой республики".

Орджоникидзевский районный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который готовил теракт на станции метро "Индустриальная", передает "Newsroom" со ссылкой на документ, уже опубликованный в Едином реестре судебных решений.

Согласно имеющимся данным, подсудимый был задержан сотрудниками СБУ в марте 2019 года прямо на месте готовящегося преступления. По версии следствия, уроженец Балаклейского района Харьковщины был завербован российскими службами, и от представителя "ДНИР" получил взрывное устроуство для осуществления своего преступного замысла. Взрыв в метро, на конечной станции, должен был прогреметь в час-пик. Идея заключалась в дестабилизации обстановки в городе, при этом количество погибших и пострадавших ни террориста-неудачника, ни его кураторов как видно не волновало. Наоборот, по их задумке жертво должно было быть как можно больше: следствием установленно, что самодельную бомбу преступник планировал начинить шурупами и гвоздями – для "усиления эффекта". Бойцам спецподразделения "Альфа" удалось оперативно задержать преступника после того, как он заложит взрывное устройство под огнетушителем и направлялся к выходу из метрополитена. По данным СБУ, за работу взрывнику пообещали 15000 долларов.

За подготовку теракта и хранение оружия суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.