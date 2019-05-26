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Почувствуйте разницу: появились знаковые фото главарей ДНР и школьников на последнем звонке
В сети показали фото для сравнения детей и так называемых чиновников на празднике последнего звонка на оккупированном Россией Донбассе.
Об этом сообщают на странице "Донецкий Агент Правды" в Twitter, передает apostrophe.ua.
Снимки были сделаны в оккупированном боевиками городе Макеевка. Так, на последний звонок к детям в лицей "Лидер" прибыли "чиновники" так называемой ДНР. Среди них также находился и "глава республики" Денис Пушилин.
В посте фото с детьми подписали: "Твое лицо, когда ты понимаешь, что твое образование не признано никем! Сам ничего сделать не можешь, а твое будущее в ДНР - это тьма!".
Также опубликовали и снимок "чиновников", написав: "Твое лицо, когда у тебя есть власть, ты не голоден и твоя талия не влазит ни в один корсет. Можешь делать все, что хочешь, и о будущем тебе париться абсолютно не нужно!".
Теги: Донбасс, образование, Макеевка, дети, последний звонок, ДНР, школьники, боевики, Пушилин, чиновники
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