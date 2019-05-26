Пушилин подставил РПЦ благодарственным письмом: открылись подробности участия церкви РФ в оккупации

26.05.2019 17:12

Главарь "ДНР" Денис Пушилин написал благодарственное письмо главе крымской "дочки" РПЦ, где расписал их участие в оккупации Донбасса.

Внимание на новый прокол Пушилина обратил в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA". Пушилин написал письмо протоиерею Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП Дмитрию, в котором поблагодарил за "активное участие в деле становления" террористической "ДНР". "Ваша помощь в самые первые и самые трудные дни "ДНР"... помогла нам выстоять", - пишет главарь "республики".

Он признает, что дочка РПЦ с самого начала помогала в оккупации - "протянула руку помощи в нужный момент". "За то, что вместе с нами разделяете идеалы "русского мира"... и готовы сражаться за то, что дорого каждому патриоту великой России", - отметил Пушилин. Он говорит о большой заслуге РПЦ в существовании "ДНР", а также в ее воображаемом развитии.