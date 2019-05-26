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Смертельный бой разгорелся под Горловкой: фото погибшего бойца ВСУ Александра Пузикова попало в Сеть
Вооруженные силы Украины понесли невосполнимые потери в бою под оккупированной Горловкой, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение.
Военнослужащий ВС Украины Александр Пузиков погиб во время выполнения служебного задания в зоне проведения Операции Объединенных сил, передает "Диалог.UA". Защитник Украины служил в составе 24 ОШБ "Айдар" 53 ОМБр.
Известно, что боец родился в 1986 году в Никополе Днепропетровской области, где с 2004 по 2013 года проходил военную службу в воинской части Днепра. Также с 2008 по 2009 годы Александр находился в составе Украинского контингента в Косово, а затем вернулся на военную службу во время военного конфликта на Донбассе.
Военнослужащие ООС рассказывают, что оккупанты РФ ведут минометный огонь из одного из сел вблизи оккупированной Горловки.
Теги: Донбасс, Горловка, гибель, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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