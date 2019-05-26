Последние новости раздела
- Стало известно имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 09:39
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО09:15
- Пехота ВСУ сожгла дотла передовую позицию оккупанта - пылало мощно: первые подробности боевой операции09:01
- Пять лет за терроризм: в Харькове вынесли приговор пособнику "ДНР", который планировал взорвать бомбу на станции метро. ВИДЕО08:30
- Почувствуйте разницу: появились знаковые фото главарей ДНР и школьников на последнем звонке08:08
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев у всех мужчин07:52
- На Донбассе боевики атаковали ВСУ, но нарвались на "ответку" и понесли потери07:31
- Почти 35 тысяч жителей Донетчины остаются без воды22:38
- В Мариуполе 83-летняя женщина без ступни живет в беседке в Приморском парке. ВИДЕО21:39
- «Я не Дон Кихот Ламанчский»: Гиркин избегал воевать за пределами жилых застроек Славянска 21:16
Стало известно имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе
26.05.2019 09:39
В пятницу, 24 мая, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб старшина ВСУ Александр Пузиков. Павшему герою было 32 года. Об этом пишет ДонПресс.
В пресс-службе городского совета Никополя (Запорожская область) подтвердили эту информацию, а в местных СМИ опубликовали фото бойца.
«Старшина 53-й бригады Вооруженных сил Украины Александр Юрьевич Пузиков 1986 года рождения погиб 24 мая сего года при выполнении служебных обязанностей в Донецкой области», — говорится в сообщении
Теги: Донбасс, ВСУ, боец, погиб
Читайте также:
- Сутки в зоне АТО: боевики 22 раза обстреливали позиции ВСУ, ранен один боец
- Сегодня в районе Крымского получил ранение боец ВСУ
- На Луганщине во время обстрела погиб боец ВСУ
- Смерть постигла на "гражданке": в Лисичанске трое пьяниц забили до смерти бойца ВСУ
- Стало известно об исчезновении в зоне АТО бойца ВСУ
- В зоне АТО погиб легендарный "Директор" - воин Юрий Коваль (ВИДЕО)
- Стало известно имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 09:39
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО09:15
- Пехота ВСУ сожгла дотла передовую позицию оккупанта - пылало мощно: первые подробности боевой операции09:01
- Один из осужденных, которых забрали из «ЛНР», уже на свободе, – Денисова08:48
- Пять лет за терроризм: в Харькове вынесли приговор пособнику "ДНР", который планировал взорвать бомбу на станции метро. ВИДЕО08:30
- Почувствуйте разницу: появились знаковые фото главарей ДНР и школьников на последнем звонке08:08
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев у всех мужчин07:52
- На Донбассе боевики атаковали ВСУ, но нарвались на "ответку" и понесли потери07:31
- Почти 35 тысяч жителей Донетчины остаются без воды22:38
- В Мариуполе 83-летняя женщина без ступни живет в беседке в Приморском парке. ВИДЕО21:39
- Стало известно имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 09:39
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО09:15
- Пехота ВСУ сожгла дотла передовую позицию оккупанта - пылало мощно: первые подробности боевой операции09:01
- Один из осужденных, которых забрали из «ЛНР», уже на свободе, – Денисова08:48
- Пять лет за терроризм: в Харькове вынесли приговор пособнику "ДНР", который планировал взорвать бомбу на станции метро. ВИДЕО08:30
- Почувствуйте разницу: появились знаковые фото главарей ДНР и школьников на последнем звонке08:08
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев у всех мужчин07:52
- На Донбассе боевики атаковали ВСУ, но нарвались на "ответку" и понесли потери07:31
- Почти 35 тысяч жителей Донетчины остаются без воды22:38
- Над Украиной нависла угроза: к Зеленскому срочно едет делегация США22:24
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди19:42
- Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках17:29
- «Забирать у коррупционеров и отдавать бедным»: правительство объявило неожиданное решение15:50
- Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России15:17
- Татьяна Кравченко впала в депрессию после съемок в «Сватах»13:13
- Российские солдаты описали, как воюют с Украиной22:10
- Бежал или нет: продолжаются споры о роли нового начальника Генштаба Руслана Хомчака в иловайской трагедии18:04
- Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом14:33
- Тимошенко считает, что Зеленский ошибается по поводу референдума: подробности 14:00
- Будет хаос – это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два, - эксперт13:46
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- Путин выдвинул Украине три циничных условия
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске