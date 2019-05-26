- В Мариуполе на кладбище найдена граната14:46
- Пять лет назад начались бои за Донецкий аэропорт: Как это было13:43
- Ситуация на КПВВ: На Марьинке — большая очередь10:09
- Стало известно имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 09:39
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО09:15
- Пехота ВСУ сожгла дотла передовую позицию оккупанта - пылало мощно: первые подробности боевой операции09:01
- Пять лет за терроризм: в Харькове вынесли приговор пособнику "ДНР", который планировал взорвать бомбу на станции метро. ВИДЕО08:30
- Почувствуйте разницу: появились знаковые фото главарей ДНР и школьников на последнем звонке08:08
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев у всех мужчин07:52
- На Донбассе боевики атаковали ВСУ, но нарвались на "ответку" и понесли потери07:31
"Стрелков прятался в Славянске за спинами женщин и детей", - Казанский разгромил признание главаря "ДНР"
Оккупант Российской Федерации и одни из главарей террористов "ДНР" Игорь Стрелков вызвал бурю обсуждений своим заявлением о войне на Донбассе.
Известный журналист Денис Казанский отреагировал на громкое признание оккупанта РФ и главаря "ДНР" Игоря Стрелкова о преступлениях боевиков на Донбассе, передает "Диалог".
Стрелков рассказал, как в 2014 году «каратели ВСУ» просили его не прятаться в жилых кварталах Славянска, и сражаться вне жилой зоны, чтобы не подставлять гражданских. Но «ополченцы» решили, что прятаться за спинами женщин и детей безопаснее.
"Стрелков рассказал, как в 2014 году "каратели ВСУ" просили его не прятаться в жилых кварталах Славянска и сражаться вне жилой зоны, чтобы не подставлять гражданских. Но "ополченцы" решили, что прятаться за спинами женщин и детей безопаснее", - саркастично прокомментировал журналист. Также Казанский в уничижительной форме назвал поступок российского наемника "геройским".
Теги: Россия, Донбасс, война, Славянск, дети, женщины, ДНР, боевики, ВСУ, Стрелков
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- ВСУ изменили тактику: украинские военные ведут активные бои на окраинах Донецка
- Покажи это украинскому солдату: боевикам "ДНР" предложили сдаться по-хорошему в плен
- Российские наемники за 2 часа выпустили 46 снарядов по шахте "Бутовка", Крымское серьезно пострадало от огня из 120-мм минометов
- "Русский мир": некоторые подразделения боевиков не подчиняются ни "руководству республик", ни российским кураторам - Тука
- Боевики "ДНР" устроили разброд и шатание, самовольно сбегают с оружием
- В Мариуполе на кладбище найдена граната14:46
- Пять лет назад начались бои за Донецкий аэропорт: Как это было13:43
- Ситуация на КПВВ: На Марьинке — большая очередь10:09
- Стало известно имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 09:39
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО09:15
- Пехота ВСУ сожгла дотла передовую позицию оккупанта - пылало мощно: первые подробности боевой операции09:01
- Один из осужденных, которых забрали из «ЛНР», уже на свободе, – Денисова08:48
- Пять лет за терроризм: в Харькове вынесли приговор пособнику "ДНР", который планировал взорвать бомбу на станции метро. ВИДЕО08:30
- Почувствуйте разницу: появились знаковые фото главарей ДНР и школьников на последнем звонке08:08
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев у всех мужчин07:52
- Коломойский мечтает о дефолте в Украине15:07
- В Мариуполе на кладбище найдена граната14:46
- Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине14:31
- Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях14:07
- Пять лет назад начались бои за Донецкий аэропорт: Как это было13:43
- Заявление Зеленского вызвало массовый гнев россиян: жители РФ возмущены словами украинского президента 13:28
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Зеленский напомнил гражданам Украины о важной дате12:48
- «Попадет в ад за…»: Квартал 95 публично похоронил Порошенко. ВИДЕО12:27
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине14:31
- Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях14:07
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды11:24
- День Лукерьи Комарницы: что нельзя делать ни в коем случае10:41
- Вот кого ни в коем случае нельзя брать в крестные09:57
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди19:42
- Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках17:29
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- Путин выдвинул Украине три циничных условия
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске