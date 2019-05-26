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В Мариуполе на кладбище найдена граната

26.05.2019 14:46
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В Мариуполе на кладбище найдена граната

Мариупольчанка нашла гранату на кладбище.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.
К оперативников Центрального отдела полиции обратилась 56-летняя мариупольчанка, которая сообщила, что возле кладбища, где собирала металлолом, нашла гранату. Взрывоопасный предмет спрятала на даче, где складирует металл.
При осмотре здания правоохранители изъяли гранату РГД-5 и запал. Со слов хозяйки, когда нашла, не знала, что с ним делать, потому принесла к себе. Со временем решила сообщить о находке правоохранителям.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
В то же время, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно сдало органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества.
Полицейские напоминают: хранение таких предметов может привести к страшным последствиям, стать причиной травм и гибели невинных людей.



Теги: Донбасс, Мариуполь, кладбище, граната
 
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