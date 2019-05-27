Боевики на Донбассе резко изменили ход боев: последние новости с фронта

27.05.2019 10:15

На протяжение последних суток подконтрольные России террористы три раза прибегали к нарушению режима прекращения огня, передает replyua.net со ссылкой на информацию пресс-центра ООС.

Соответственно, в проведении боев произошли резкие изменения, поскольку количество обстрелов ранее было намного большим. Пострадавших среди защитников территориальной целостности Украины нет, в то время, как одного боевика ранили.



В том числе, боевики обстреливали представителей ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. «Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», – говорится в сообщении.



Боевики стреляли по украинским позициям возле Гнутово – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и в районе Чермалика – используя станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.