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Россияне нам братья, но нужно возвращаться в Украину? В «ДНР» ошеломили неожиданным заявлением
Градоначальник подконтрольной пророссийским террористам Горловки Иван Приходько заявил о поддержке вхождения так называемой «ДНР» в состав Украины на правах автономии.
Как передает replyua.net, об этом он заявил в интервью одному из подконтрольных оккупантам изданий. Причем соратник боевиков уверен, что для того, чтобы «реализовать курс на Россию, Донбассу нужно, для начала, войти в состав Украины».
«Мы понимаем, что прежней, довоенной Украины уже никогда не будет. Она уже без Крыма и Донбасса. В связи с этим ни о какой смене курса «ДНР» речи быть не может. Граждане Российской Федерации — это наши братья. Они 5 лет нам помогают, помогают нам выжить. Поверьте на слово, 99% населения «ДНР» вам скажут: никакой смены курса быть не может! Россия — наша цель», – утверждает он.
В то же время, Приходько заверил, что его планы якобы «не противоречат Минским соглашениям». «Мы должны выстраивать мирные соседские отношения с Украиной», – выдал вдруг представитель оккупантов.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР
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