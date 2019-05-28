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Армия РФ провалила попытку прорвать оборону ВСУ на Донбассе и считает раненых боевиков
Незаконные бандформирования "Л/ДНР" поплатились ранеными боевиками за попытку прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Донбассе.
За минувшие сутки, 27 мая, гибридная армия Российской Федерации четыре раза нарушила режим прекращения огня с применением запрещенных Минскими соглашениями видов оружия, передает "Диалог.UA".
В частности, враг бил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По данным штаба ООС, потерь среди украинских военнослужащих нет, а на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. Согласно информации разведки Объединенных сил, четверо террористов "Л/ДНР" были ранены. Уже утром оккупанты РФ из минометов калибра 120 мм обстрелял наши позиции вблизи города Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, Минские соглашения, ООС
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