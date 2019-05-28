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Архив - Донецкая область

Боевики ударили под Марьинкой: боец ВСУ ранен, оккупанты считают потери

28.05.2019 21:26
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Боевики ударили под Марьинкой: боец ВСУ ранен, оккупанты считают потери

С начала суток, 28 мая, местные боевики и российские военные на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи города Марьинка и поселка Широкино из минометов калибра 120 мм.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, добавил в штабе ООС.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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