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Ярош объяснил, когда РФ может активизировать боевые действия на Донбассе
28.05.2019 08:33
На данный момент очень вероятна активизация боевых действий на Донбассе со стороны России.
Об этом заявил командующий Украинской Добровольческой Армии, народный депутат Украины Дмитрий Ярош, передает donpress.com.
По его мнению, особенно опасным является период до проведения внеочередных парламентских выборов. Ярош подчеркнул:
«Я думаю, они планируют перейти к активизации боевых действий, снова пришлют „добровольцев“ из вооруженных сил Российской Федерации… Особенно перед нашими внеочередными парламентскими выборами.» Принуждение Украины к миру «- так бы это называлось. Мы это предусматриваем. И будем, безусловно, этому противодействовать».
Теги: Россия, Донбасс, парламент, выборы, война, армия, Ярош
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