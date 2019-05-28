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Экс-главарь боевиков Гиркин разозлил сеть бравадой о войне на Донбассе. ВИДЕО

28.05.2019 09:11
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Экс-главарь боевиков Гиркин разозлил сеть бравадой о войне на Донбассе. ВИДЕО

Бывший командир боевиков Донбасса, офицер российской армии в отставке Игорь "Стрелков" Гиркин рассказал в интервью подробности относительно противостояния в Славянске и об операции по освобождению города ВСУ.

Соответствующее видео выложил у себя в YouTube-канале журналист Денис Казанский, передает apostrophe.ua.

По словам Гиркина из интервью, боевики вместо того, чтобы пойти в открытый бой против украинских военнослужащих, из страха за свою жизнь прятались в жилых кварталах Славянска.
"Стрелков рассказал, как в 2014 году "каратели ВСУ" просили его не прятаться в жилых кварталах Славянска, и сражаться вне жилой зоны, чтобы не подставлять гражданских. Но "ополченцы" решили, что прятаться за спинами женщин и детей безопаснее. Герои", - пишет журналист.
В комментариях к видео пользователи отметили, что такая тактика является традиционной для боевиков и их кумира – президента РФ Владимира Путина, который заявлял о плане захватывать Крым, прикрываясь мирными жителями.



Теги: Донбасс, Путин, Крым, война, Славянск, боевики, ВСУ, Стрелков, Гиркин, РФ
 
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