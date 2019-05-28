- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку16:15
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Очередную часть фильма «Безумный Макс» снимают: В Донецке люди возмущены состоянием автобусов 14:06
- Очереди на КПВВ бьют рекорды: сотни машин и людей застряли на блокпостах в гигантских пробках13:29
- «Надо сидеть ждать своего часа»: Прилепин анонсировал оккупацию Харькова и Одессы12:48
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина12:25
- В Горловке во время обстрела ранена 70-летняя мирная жительница12:01
- Жители Донецка и Горловки задаются вопросом, зачем им нужен «паспорт РФ»11:21
Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО
Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец продемонстрировал, как сейчас выглядит некогда элитный жилкомплекс «Замковый» (ул. Розы Люксембург, 86). Массированный обстрел, который накрыл район пересечения улицы Розы Люксембург и проспекта Панфилова, произошел 7 августа 2014 года. Снаряды тяжелых орудий попали в многоэтажные дома по улице Розы Люксембург №№ 72, 75, 86. Также частично был разрушен магазин «Купеческий», расположенный в здании ЖК «Замковый». Несколько снарядов попало в здание больницы им. Вишневского – здесь были ранены пятеро мирных жителей, один из которых скончался, пишут Донецкие новости.
В то время представители «ДНР» утверждали, что истинной целью было здание СБУ (находилось недалеко за данными высотками), где располагался один из основных штабов «ополчения».
Полтавец демонстрирует, что повреждения домов сохранились до сих пор. «В домах видны дыры. Хотя уже стекла повставляли, но видны повреждения от осколков снарядов. Также есть рамы, заколоченные фанерой. В "Купеческом" поменяли окна – все новое. Это близко к центру города», – комментирует он.
«Это элитный жилой комплекс. Здесь находился такой же элитный супермаркет "Купеческий" – для дончан с толстым кошельком. Большой комплекс. Здесь раньше очень недешево стоили квартиры. Очень и очень недешево стоили. Здесь не плохо развивался бизнес, открывались банки, потому что район оживленный – много многоэтажек, много людей финансов обеспеченных. Здесь были прачечные, стоматологические клиники, супермаркеты», – вспоминает дончанин.
Также он показал состояние помещение двух украинских банков, отмечая, что и «мародеры здесь постарались».
Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, мародеры, многоэтажка
- На окраине Донецка мирную жительницу ранил снайпер
- В Донецке попала под обстрел бригада "скорой помощи"
- Вчера возле своего дома дончанку ранило осколками мины
- Парад безумия: в ДНР заявили, что Донецк обстреляли из "самодельной пусковой установки". И приплели ИГИЛ
- Российский оккупант в шоке от веселья Донецка в день обстрела Еленовки
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку16:15
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Очередную часть фильма «Безумный Макс» снимают: В Донецке люди возмущены состоянием автобусов 14:06
- Очереди на КПВВ бьют рекорды: сотни машин и людей застряли на блокпостах в гигантских пробках13:29
- «Надо сидеть ждать своего часа»: Прилепин анонсировал оккупацию Харькова и Одессы12:48
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина12:25
- В Горловке во время обстрела ранена 70-летняя мирная жительница12:01
- Жители Донецка и Горловки задаются вопросом, зачем им нужен «паспорт РФ»11:21
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Бабченко внезапно похвалил поступок Зеленского: новый президент поступил неожиданно17:05
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку16:15
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Что лечит черешня в организме человека15:41
- Конец света: предсказание ацтеков начинает сбываться - удар из космоса уничтожит Землю15:25
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Украина в шаге от получения нового безвиза: «побила рекорд по убийствам»14:44
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Что лечит черешня в организме человека15:41
- Конец света: предсказание ацтеков начинает сбываться - удар из космоса уничтожит Землю15:25
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Политолог: «Дальнейшая судьба Зеленского прояснится уже осенью»13:45
- Названы полезные напитки, утоляющие жажду19:31
- Врач поделилась тонкостями летнего ухода за волосами16:15
- В аптеках уже нет: в Украине запретили сразу 11 популярных лекарств14:00
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков
- Над Украиной нависла угроза: к Зеленскому срочно едет делегация США