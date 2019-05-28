Главная / Новости / Донецкая область / На станциях в Горловке пилят на металл железнодорожные вагоны
Последние новости раздела
- На станциях в Горловке пилят на металл железнодорожные вагоны09:42
- Ситуация на блокпостах: На КПВВ в Донбассе много машин09:20
- Экс-главарь боевиков Гиркин разозлил сеть бравадой о войне на Донбассе. ВИДЕО09:11
- Сепаратист из Донецка: "Когда придет Украина, я первый побегу с распростертыми объятиями"08:50
- Ярош объяснил, когда РФ может активизировать боевые действия на Донбассе 08:33
- Сутки на Донбассе: оккупанты четыре раза обстреливали наших бойцов07:51
- В Ростовской области перестали выдавать российские паспорта украинцам – причины22:15
- В ОРДО организовали «флешмоб»: просят Зеленского забрать «ЛДНР» обратно в Украину на правах автономии19:00
- С 1 июня КПП «Станица Луганская» меняет график работы16:45
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО13:14
На станциях в Горловке пилят на металл железнодорожные вагоны
28.05.2019 09:42
Во временно оккупированной Горловке на железнодорожных станциях по указаниям оккупационных «властей ДНР» распиливают на металл железнодорожные вагоны.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области металлоконструкции предприятий, оборудование и даже билборды по указанию оккупационных «властей ДНР» пилятся «на металл». Теперь дошла очередь до железнодорожных вагонов.
Источники во временно оккупированной Горловке сообщают, что на железнодорожной станции Никитовка пилятся «на металл» железнодорожные вагоны. Информация подтверждается фото.
При этом видно, что на распил пошли не старые ржавые товарные вагоны, а пассажирские вагоны и вагоны электричек.
Теги: Донбасс, Горловка, железная дорога, металлолом, вагон, ДНР, станция
Читайте также:
- Боевики «ДНР» демонтируют железнодорожные пути под Горловкой
- Боевики «ДНР» взялись за пустые вагоны на станции «Донецк северный»
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты вывозят зерно из «ДНР»
- СБУ арестовала в Константиновке 19 вагонов с металлоломом, который "власти ДНР" пытались продать в Украине
- На Рутченково в Донецке перекрыли единственную дорогу вагонами. Люди не знают что делать
- Горловку решили распилить официально
- На станциях в Горловке пилят на металл железнодорожные вагоны09:42
- Ситуация на блокпостах: На КПВВ в Донбассе много машин09:20
- Экс-главарь боевиков Гиркин разозлил сеть бравадой о войне на Донбассе. ВИДЕО09:11
- Сепаратист из Донецка: "Когда придет Украина, я первый побегу с распростертыми объятиями"08:50
- Ярош объяснил, когда РФ может активизировать боевые действия на Донбассе 08:33
- Сутки на Донбассе: оккупанты четыре раза обстреливали наших бойцов07:51
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском07:30
- В Ростовской области перестали выдавать российские паспорта украинцам – причины22:15
- В ОРДО организовали «флешмоб»: просят Зеленского забрать «ЛДНР» обратно в Украину на правах автономии19:00
- С 1 июня КПП «Станица Луганская» меняет график работы16:45
- На станциях в Горловке пилят на металл железнодорожные вагоны09:42
- Ситуация на блокпостах: На КПВВ в Донбассе много машин09:20
- Экс-главарь боевиков Гиркин разозлил сеть бравадой о войне на Донбассе. ВИДЕО09:11
- ASUS представила ноутбук с двумя экранами09:00
- Сепаратист из Донецка: "Когда придет Украина, я первый побегу с распростертыми объятиями"08:50
- Ярош объяснил, когда РФ может активизировать боевые действия на Донбассе 08:33
- Гороскоп на 28 мая: эмоции у Близнецов и трудности у Стрельцов08:09
- Сутки на Донбассе: оккупанты четыре раза обстреливали наших бойцов07:51
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском07:30
- Названо главное условие референдума по Донбассу: «это позиция президента»22:49
- Названы полезные напитки, утоляющие жажду19:31
- Врач поделилась тонкостями летнего ухода за волосами16:15
- В аптеках уже нет: в Украине запретили сразу 11 популярных лекарств14:00
- В китайском общепите взорвался горячий суп 09:45
- На что чаще всего обижаются в зависимости от знака Зодиака09:02
- Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине14:31
- Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях14:07
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков
- Над Украиной нависла угроза: к Зеленскому срочно едет делегация США