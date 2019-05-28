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Архив - Донецкая область

На станциях в Горловке пилят на металл железнодорожные вагоны

28.05.2019 09:42
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На станциях в Горловке пилят на металл железнодорожные вагоны

Во временно оккупированной Горловке на железнодорожных станциях по указаниям оккупационных «властей ДНР» распиливают на металл железнодорожные вагоны.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области металлоконструкции предприятий, оборудование и даже билборды по указанию оккупационных «властей ДНР» пилятся «на металл». Теперь дошла очередь до железнодорожных вагонов.
Источники во временно оккупированной Горловке сообщают, что на железнодорожной станции Никитовка пилятся «на металл» железнодорожные вагоны. Информация подтверждается фото.
При этом видно, что на распил пошли не старые ржавые товарные вагоны, а пассажирские вагоны и вагоны электричек.



Теги: Донбасс, Горловка, железная дорога, металлолом, вагон, ДНР, станция
 
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