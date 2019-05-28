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Очередную часть фильма «Безумный Макс» снимают: В Донецке люди возмущены состоянием автобусов
В неподконтрольном украинским властям Донецке городской транспорт приходит в негодное состояние. Об этом пишут местные жители в соцсетях, сообщают Донецкие новости.
В частности, дончанин показал, как выглядит один из автобусов на маршруте:
«Очередную часть фильма "Безумный Макс" снимают в Донецке», – подписал опубликованные фото автор поста.
Некоторые жители Донецка иронично отнеслись к ситуации с ржавым автобусом:
Влад: «Зато не пешком»;
Станислав Д.: «Да это полный тюнинг, вы что, да-да»;
Денис: «Зато не в кредит»;
Ольга: «Скоро кредиты и на проезд в общественном транспорте брать будут».
Также дончане пишут о том, на каком маршруте может ездить подобный автобус:
Егор: «О, 80-й, это ты?»;
Денис: «Мне кажется это 20-й, не знаю, это он или нет. Как-то ехал у него уже на задней площадке – пол ломился на три части, особенно на лежачих полицейских»;
Ольга: «Это те что в республике выпускают...».
Многие люди возмущены подобным положением дел, бездействием городских «властей», а также люди обсуждают, по каким причинам собственники автобусов не вкладывают средства в ремонт и обновление:
Александр: «Зато красиво в центре же сделали. И алкоголь дешевый. Бухайте-гуляйте, но не допоздна. Забота»;
Галина: «Да сейчас очень многие маршруты так выглядят, иногда ехать страшно»;
Станислав: «Я в таком ехал, надо было проехать остановок 5. И думал – доеду или нет, не стал рисковать, вышел чуть раньше. Это был ужас»;
Дмитрий: «Неужели так дорого все это заварить, зашпатлевать, покрасить? Интересно... самим собственникам приятно, что их транспорт в таком убогом состоянии?»;
Александр: «Сейчас собственники заточены только на то, чтоб их машины привозили деньги. Потому что вкладывать в них деньги – это как черную дыру закапывать… У собственника нет денег, а властям наплевать. И итог этого всего на фото»;
Дмитрий: «Печально».
При этом некоторые дончане считают, что убирать с маршрутов «убитый» транспорт не стоит. «Если уберут весь транспорт, который убитый в Донецке, то люди будут потом писать другие посты, что нет маршруток, троллейбусов и трамваев. Цените то, что есть. Не нравится что-то – ходите пешком».
Теги: Донецк, Донбасс, ремонт, обновление, автобусы
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