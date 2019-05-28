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Рада изменила границы на Донбассе: что это значит
Верховная Рада Украины перенесла село Гладосово из административных границ временно неподконтрольной Горловки в Бахмутский район.
Соответствующий проект постановления №8576 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области" поддержали 230 нардепов на заседании 28 мая, пишет Обозреватель.
Во время обсуждения документа отмечалось, что его принятие облегчит получение жителям Гладосово пенсий и социальной помощи.
"Люди проживающие в украинском селе, под украинской властью, но вынуждены получать выплаты как внутренне перемещенные лица", — отметила народный депутат Наталья Веселова.
По ее словам, чтобы получить пенсию или социальную помощь, жители Гладосово вынуждены были пересекать линию соприкосновения через КПВВ "Майорское", с октября-ноября 2018 года перед жителями образовалась задолженность по пенсии. "Люди не могут получить эту задолженность, так как считаются переселенцами", — отметила депутат.
Так, новым постановлением предусматривается изменить границы Бахмутского района и города Горловка Донецкой области. Документом увеличивается территория Бахмутского района на 71,7 гектара земель.
Также предусматривается утвердить территорию Бахмутского района общей площадью 192213,5 гектара и Горловки — 40529,5 гектара. Таким образом, поселок Гладосово фактически будет подчинен Новолуганскому сельскому совету Бахмутского района Донецкой области.
Теги: Донбасс, Рада, Донецкая область, граница, Бахмутский район
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