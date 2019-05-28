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Сепаратист из Донецка: "Когда придет Украина, я первый побегу с распростертыми объятиями"
У многих жителей ОРДЛО спустя пять лет оккупации начинается прозрение. Люди горько разочарованы тем, что сейчас происходит в "ДНР/ЛНР", и констатируют – тогда, до 2014 года, было лучше.
А потому об Украине на оккупированном Донбассе сегодня вспоминают все чаще и чаще. Об участии в предательском "референдуме" сожалеют многие жители Донецка, они признаются - люди в ОРДО ждут возвращения Украины, о чем рассказала в своем материале спецкор "Новой газеты" Ирина Тумакова, передает "Диалог.UA".
Таксист из Донецка, назвавшийся Сергеем, заявил, что тоже на волне всеобщей паники и пропаганды пошел на референдум. Но теперь жалеет об этом, так как собственными глазами увидел, что творят боевики. "Когда начались боевые действия, когда здесь начался беспредел, тут и стало понятно, куда мы идем. Моментально. Но народ по инерции еще верил, что все будет хорошо", - рассказал дончанин. По его словам, прямо на улице террористы грабили людей, отбирали часто квартиры, убивали. В основном это делали те, кто в Донецке до войны был никем и на этой волне решил "подняться". "Местная вшивота все это делала. Они ж первые побежали туда! Вот он ходил, всю жизнь ничего не делал — а тут он уже на "Крузере" ездит. И полные карманы денег. За месяц. Откуда это у него? У меня пытались пару раз машину забрать. Прямо на улице подходят и начинают…" - делится житель Донецка. Более того, он заявил, что росказни пропагандистов о "зверствах" ВСУ и массированных "обстрелах" мирного населения – вранье. "Вам честно сказать?.. Украина стреляла только по тем позициям, откуда по ней велся огонь", – подчеркнул таксист. Он добавил, что сегодня многие жители "ДНР" в отчаянии, у людей открылись глаза, и они реально прозревают. Об Украине мечтают даже те, кто поначалу стремился "возвратиться домой" и жить с Россией. "Украину в Донецке примут с распростертыми объятьями! И я первый побегу", - заявил донецкий сепаратист.
Теги: Донецк, Донбасс, сепаратисты, референдум, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ
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