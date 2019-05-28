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Ситуация на блокпостах: На КПВВ в Донбассе много машин
28.05.2019 09:20
По данным ГПСУ сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе, работают в штатном режиме.
Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 25/60;
«Марьинка» — 0/70;
«Новотроицкое» — 20/80;
«Гнутово» — 20/5.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к уменьшению. В общем через КПВВ последовало 37,6 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9430 человек и 1090 транспортных средств;
«Марьинка» — 8075 человек и 1420 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6605 человек и 1200 транспортных средств;
«Гнутово» — 3390 человек и 810 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 070 человек.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
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