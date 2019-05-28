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Сутки на Донбассе: оккупанты четыре раза обстреливали наших бойцов
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении 27 мая оккупанты четыре раза нарушали режим прекращения огня и обстреливали позиции наших бойцов, в том числе дважды – с использованием запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, один раз боевики открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе Березового – из минометов и автоматических станковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреливали позиции украинских воинов:
- из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Николаевка Вторая;
- из гранатометов и стрелкового оружия – возле населенного пункта Южное;
- из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле Майорска.
В результате обстрелов обошлось без потерь в рядах украинских воинов. На каждый обстрел противник получал адекватный ответ: по данным разведки, 27 мая четверо оккупантов получили ранения.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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