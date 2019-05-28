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«Убивают очень много»: Прилепин пожаловался на большие потери в рядах «ЛДНР»
Воевавший на стороне подразделений НВФ «ЛДНР» российский писатель Захар Прилепин заявил, что за прошедший месяц противник понес еще большие потери на Донбассе, чем в разгар боевых действий летом 2014 года.
Об этом он сообщил на встрече с читателями в МХАТе, передает donpress.com.
Прилепин добавил, что о потерях свидетельствует растущее количество могил на кладбищах неподконтрольного Украине Донецка:
«У меня очень большие потери за последний месяц. И в других подразделениях серьезные потери. Очень много товарищей! Кладбище уже разрослось до каких-то неприличных размеров. Стреляют, убивают. Это дурная бесконечность. Потери бывают периодически, они даже больше, чем там в разгар летом 2014 года на каких-то направлениях. Убивают очень много».
При этом он уточнил, что сейчас в рядах НВФ к потерям относятся уже более равнодушно, чем это было в начале войны.
Теги: Донбасс, война, кладбище, могила, ДНР, ЛНР, потери, Захар Прилепин, НВФ
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