Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Убивают очень много»: Прилепин пожаловался на большие потери в рядах «ЛДНР»

28.05.2019 20:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Убивают очень много»: Прилепин пожаловался на большие потери в рядах «ЛДНР»

Воевавший на стороне подразделений НВФ «ЛДНР» российский писатель Захар Прилепин заявил, что за прошедший месяц противник понес еще большие потери на Донбассе, чем в разгар боевых действий летом 2014 года.

Об этом он сообщил на встрече с читателями в МХАТе, передает donpress.com.

Прилепин добавил, что о потерях свидетельствует растущее количество могил на кладбищах неподконтрольного Украине Донецка:

«У меня очень большие потери за последний месяц. И в других подразделениях серьезные потери. Очень много товарищей! Кладбище уже разрослось до каких-то неприличных размеров. Стреляют, убивают. Это дурная бесконечность. Потери бывают периодически, они даже больше, чем там в разгар летом 2014 года на каких-то направлениях. Убивают очень много».

При этом он уточнил, что сейчас в рядах НВФ к потерям относятся уже более равнодушно, чем это было в начале войны.



Теги: Донбасс, война, кладбище, могила, ДНР, ЛНР, потери, Захар Прилепин, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх