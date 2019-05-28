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В Горловке во время обстрела ранена 70-летняя мирная жительница
28.05.2019 12:01
Мирная жительница в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области получила ранение в результате обстрела.
Об этом сообщил так называемый «глава администрации» города Иван Приходько, передает donpress.com.
По его словам, якобы была сброшена «граната с беспилотника». Инцидент произошел в Никитовском районе города на улице Покидько, 13. Ранение получила 70 -летняя хозяйка дома. У женщины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, левой руки, пальцев левой кисти, левого надплечья, скальпированные раны левой половины лица, левого надплечья, открытый осколочный перелом акромегального отростка, сотрясение головного мозга, контузия под вопросом. Состояние средней тяжести.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, женщина, ранение, граната, обстрел, беспилотник
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