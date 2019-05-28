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Ждет выстрелов в спину: в сети ажиотаж из-за фото главы ВСУ на передовой
В сети бурно обсуждают фото главы ВСУ Руслана Хомчака, который надел бронежилет задом наперед.
Соответствующее фото опубликовал Alex Noinets в Facebook, передает apostrophe.ua.
"Я поздравляю Укроборонпром с разработкой нового прототипа бронежилета, со встроенными подсумками для магазинов на спине и с удобным инновационным механизмом застегивания камербанда на пояснице. Если это не победа, то что тогда победа?" – подписал фото автор.
В сети тут же стали комментировать фото. Некоторые даже поддержали главу ВСУ.
"Не с чего шутить. Человек опытный и знает, что в таком случае при передвижении ползком она не наберет земли в автоматные магазины", "Если есть уверенность в том, что спереди стрелять не будут, а опасения в том, что замочат сзади - то все правильно сделал", - комментируют в сети.
Теги: Донбасс, фото, бронежилет, ВСУ, Укроборонпром, соцсети
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