- Жители Донецка и Горловки задаются вопросом, зачем им нужен «паспорт РФ»11:21
- Армия РФ провалила попытку прорвать оборону ВСУ на Донбассе и считает раненых боевиков10:41
- Зважені та щасливі: в сети высмеяли спортивные потуги главаря ДНР. ВИДЕО10:18
- На станциях в Горловке пилят на металл железнодорожные вагоны09:42
- Ситуация на блокпостах: На КПВВ в Донбассе много машин09:20
- Экс-главарь боевиков Гиркин разозлил сеть бравадой о войне на Донбассе. ВИДЕО09:11
- Сепаратист из Донецка: "Когда придет Украина, я первый побегу с распростертыми объятиями"08:50
- Ярош объяснил, когда РФ может активизировать боевые действия на Донбассе 08:33
- Сутки на Донбассе: оккупанты четыре раза обстреливали наших бойцов07:51
- В Ростовской области перестали выдавать российские паспорта украинцам – причины22:15
Жители Донецка и Горловки задаются вопросом, зачем им нужен «паспорт РФ»
Жители временно оккупированных Донецка, Горловки и других населенных пунктов задаются вопросом, зачем оккупационные «власти ДНР» навязывают им «паспорта РФ».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти ДНР» навязывают жителям временно оккупированных территорий мысль о том, что они «должны получить паспорт РФ». Однако, жители временно оккупированных Донецка, Горловки, Макеевки и других населенных пунктов задаются резонным вопросом и напрямую спрашивают «зачем нужен паспорт РФ».
Вот что пишут дончане и горловчане в соцсетях:
«А зачем он вообще паспорт РФ, просто чтобы был? Что он дает? Ладно кому он действительно нужен, но многим для коллекции. Из -за коллекционеров и такие проблемы»,
«Виктор, Проблемы не из за коллекционеров, а из за приезжих, которым срочно понадобилось получить паспорт»,
«Duke, Он как раз и нужен в первую очередь этим «приезжим», нафига он тем кто живёт и работает в ДНР срочно?»,
«Duke, А зачем «местным» паспорт РФ?»,
«А зачем Россия это делает, не задумывались?»,
«Мирослав, российский паспорт в первую очередь нужен силовикам, представителям властных структур. Чтоб они могли уехать в Россию, на случай реализации минских соглашений, ибо амнистии от Украины трудно ожидать».
Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, паспорт, ДНР, соцсети, РФ, Минские соглашения
- "Валите из Москвы", - житель Донецка поразил Сеть реакцией россиян на "паспорт ДНР" в столице РФ. ВИДЕО
- Боевики сообщили о гибели командира "ДНР" на горловском направлении: штаб ООС о тяжелых потерях РФ пока молчит
- Жители Донецка и Горловки не хотят проводить «акцию «Бессмертный полк»
- Кремлевский след убийства Захарченко: в день взрыва в Донецке заметили цепь странных событий
- Смелая надпись из оккупированного Донецка показала реальное отношение дончан к РФ – опубликовано сильное фото
- Как это делается в Донецке: в сети рассказали, как боевики ДНР воровали деньги Путина
- Жители Донецка и Горловки задаются вопросом, зачем им нужен «паспорт РФ»11:21
- Армия РФ провалила попытку прорвать оборону ВСУ на Донбассе и считает раненых боевиков10:41
- Зважені та щасливі: в сети высмеяли спортивные потуги главаря ДНР. ВИДЕО10:18
- На станциях в Горловке пилят на металл железнодорожные вагоны09:42
- Ситуация на блокпостах: На КПВВ в Донбассе много машин09:20
- Экс-главарь боевиков Гиркин разозлил сеть бравадой о войне на Донбассе. ВИДЕО09:11
- Сепаратист из Донецка: "Когда придет Украина, я первый побегу с распростертыми объятиями"08:50
- Ярош объяснил, когда РФ может активизировать боевые действия на Донбассе 08:33
- Сутки на Донбассе: оккупанты четыре раза обстреливали наших бойцов07:51
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском07:30
- Жители Донецка и Горловки задаются вопросом, зачем им нужен «паспорт РФ»11:21
- На шоу "Голос. Діти" разгорается "российский" скандал11:00
- Армия РФ провалила попытку прорвать оборону ВСУ на Донбассе и считает раненых боевиков10:41
- Зважені та щасливі: в сети высмеяли спортивные потуги главаря ДНР. ВИДЕО10:18
- Сергей Бубка сделал приятный подарок спортсменам Донецкой области10:00
- На станциях в Горловке пилят на металл железнодорожные вагоны09:42
- Ситуация на блокпостах: На КПВВ в Донбассе много машин09:20
- Экс-главарь боевиков Гиркин разозлил сеть бравадой о войне на Донбассе. ВИДЕО09:11
- ASUS представила ноутбук с двумя экранами09:00
- Сепаратист из Донецка: "Когда придет Украина, я первый побегу с распростертыми объятиями"08:50
- Названы полезные напитки, утоляющие жажду19:31
- Врач поделилась тонкостями летнего ухода за волосами16:15
- В аптеках уже нет: в Украине запретили сразу 11 популярных лекарств14:00
- В китайском общепите взорвался горячий суп 09:45
- На что чаще всего обижаются в зависимости от знака Зодиака09:02
- Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине14:31
- Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях14:07
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков
- Над Украиной нависла угроза: к Зеленскому срочно едет делегация США