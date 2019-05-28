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Архив - Донецкая область

Жители Донецка и Горловки задаются вопросом, зачем им нужен «паспорт РФ»

28.05.2019 11:21
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Жители Донецка и Горловки задаются вопросом, зачем им нужен «паспорт РФ»

Жители временно оккупированных Донецка, Горловки и других населенных пунктов задаются вопросом, зачем оккупационные «власти ДНР» навязывают им «паспорта РФ».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» навязывают жителям временно оккупированных территорий мысль о том, что они «должны получить паспорт РФ». Однако, жители временно оккупированных Донецка, Горловки, Макеевки и других населенных пунктов задаются резонным вопросом и напрямую спрашивают «зачем нужен паспорт РФ».

Вот что пишут дончане и горловчане в соцсетях:

«А зачем он вообще паспорт РФ, просто чтобы был? Что он дает? Ладно кому он действительно нужен, но многим для коллекции. Из -за коллекционеров и такие проблемы»,
«Виктор, Проблемы не из за коллекционеров, а из за приезжих, которым срочно понадобилось получить паспорт»,
«Duke, Он как раз и нужен в первую очередь этим «приезжим», нафига он тем кто живёт и работает в ДНР срочно?»,
«Duke, А зачем «местным» паспорт РФ?»,
«А зачем Россия это делает, не задумывались?»,
«Мирослав, российский паспорт в первую очередь нужен силовикам, представителям властных структур. Чтоб они могли уехать в Россию, на случай реализации минских соглашений, ибо амнистии от Украины трудно ожидать».



Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, паспорт, ДНР, соцсети, РФ, Минские соглашения
 
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