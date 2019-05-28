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Зважені та щасливі: в сети высмеяли спортивные потуги главаря ДНР. ВИДЕО
В сети высмеяли главаря террористической группировки ДНР Дениса Пушилина, который, будучи совсем не в форме и сильно набрав вес, все-таки поучаствовал в турнире по бадминтону на оккупированной территории Донбасса.
Пост о турнире выложил блогер NecroMancerу себя в Twitter-аккаунте, передает apostrophe.ua.
Он отметил значительно увеличенные габариты главаря ДНР, которые с некоторых пор больше подходят для соревнований по сумо.
"Я бы сказал, тут не в турнире по бадминтону надо участие принимать, а в турнире по сумо", - написал блогер.
В то же время пользователи соцсетей в комментариях отметили, что возможно Пушилин на соревнованиях как раз пытается сбросить вес, а также выразили недоумение его габаритами в виду того, что руководимый им регион переживает сложнейший экономический кризис.
Теги: экономика, Донбасс, кризис, турнир, ДНР, Пушилин, соцсети, бадминтон
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