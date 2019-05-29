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Бойцы полка «Азов» нанесли мощный удар по НВФ: опубликовано яркое видео
29.05.2019 13:32
В сети опубликовано видео уничтожения военнослужащими полка «Азов» позиций подразделений НВФ на Донбассе. На видео показан удар по пехоте НВФ.
Данное видео опубликовал внефракционный народный депутат, глава партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий в своем Telegram-канале. В видеоролике видно, как бойцы ВСУ попали в ПТУР членов НВФ, а также два момента уничтожения пехоты.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, НВФ
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