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«Ежегодно 28 мая»: Пушилин установил в ОРДО новый праздник

29.05.2019 08:46
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«Ежегодно 28 мая»: Пушилин установил в ОРДО новый праздник

Главарь «ДНР» Денис Пушилин установил в ОРДО новый профессиональный праздник «День пограничника». Соответствующий «указ» опубликован на официальном сайте главаря «республики».

В тексте «документа» сказано:

«Установить профессиональный праздник — „День пограничника“ и определить дату его празднования ежегодно 28 мая».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, праздник, День пограничника, ДНР, Пушилин
 
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