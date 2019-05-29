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«Ежегодно 28 мая»: Пушилин установил в ОРДО новый праздник
29.05.2019 08:46
Главарь «ДНР» Денис Пушилин установил в ОРДО новый профессиональный праздник «День пограничника». Соответствующий «указ» опубликован на официальном сайте главаря «республики».
В тексте «документа» сказано:
«Установить профессиональный праздник — „День пограничника“ и определить дату его празднования ежегодно 28 мая».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, праздник, День пограничника, ДНР, Пушилин
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