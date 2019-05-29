«Так будут 20 лет выдавать паспорта»: в сети посмеялись над очередями за паспортами «Л/ДНР»

29.05.2019 16:40

В интернете опубликовали фотографию длинных очередей жителей временно оккупированных территорий Донбасса, которые хотят оформить российский паспорт «по упрощенной процедуре», как обещал глава Кремля Владимир Путин.

Соответствующая информация размещена на странице в Twitter «ЛНР Колывано-Бджолария», передает replyua.net. В том числе, известно, что на протяжение нескольких недель действия нового порядка выдачи паспортов на территории, подконтрольной боевиками «ЛНР», на получение российских документов подалось только 2 тысячи украинских граждан.



Блогер, который ведет страницу, уверен, что с такими темпами стоять за российским паспортом нет смысла – его придется оформлять в течение нескольких месяцев, выжидая своей очереди.



«Выдача паспортов РФ оказалась фактически пиар-компанией и симулякром, на 24 мая в ЛНР приняли лишь 2 тысяч документов! Такие темпы за год примут в лучшем случае 50 тысяч. А всей «ЛНР» (если у нас 1 млн факт. населения) будут выдавать 20 лет. Очередь в Стаханове», - написал автор поста.

Источник: https://replyua.net