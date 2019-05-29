У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление

29.05.2019 20:45

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с попаданием в плен восемь украинских военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР

Как сообщает пресс-служба президента, служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операции Объединенных сил, факта государственной измены не установило.

Также отмечается, что в отношении командования батальона и 53-й омбр будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы.

Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ «Новотроицкое», КП «Березовое-1» и

«Березовое-2» порядке контроля за перемещением через линию соприкосновения.

Владимир Зеленский заявил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов.

Источник: https://politeka.net