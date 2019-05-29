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Архив - Донецкая область

В ОРДО пообещали построить новые пункты пропуска

29.05.2019 18:00
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В ОРДО пообещали построить новые пункты пропуска

Так называемые «власти» ОРДО намерены реконструировать КПП «ДНР» к осени 2019 года. Об этом в интервью подконтрольному ОРДО телеканалу «Оплот ТВ» заявил так называемый «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов.

Представитель ОРДО отметил:

«Сегодня мы совместно с Министерством строительства и ЖКХ занимаемся проектированием, подготовкой стройплощадок для строительства новых КПП. Новые посты будут строиться рядом с ныне действующими, потому что мы не можем в рамках Минских соглашений изменить расположение пунктов пропуска».

По словам Лавренова, новые КПП будут соответствовать всем необходимым техническим требованиям.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, ОРДЛО
 
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